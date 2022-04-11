

Гарибашвили: Решение об отмене «зеленого паспорта» было правильным шагом

11.04.2022 11:50





«Хочу порадовать граждан тем, что Ковид практически побежден», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.



Премьер-министр также отметил, что решение об отмене «зеленого паспорта» было правильным шагом.



«Хочу порадовать граждан тем, что Ковид, можно сказать, практически побежден. Сегодня, по крайней мере, у нас такая ситуация. Сегодня выявлено 107 новых случаев заражения. Хочу напомнить скептикам, критиковавшим мои высказывания два месяца назад. Тогда я сказал, что после того, как «Омикрон» сменил другие штаммы, мы отменили «зеленые паспорта», потому что «зеленая карточка» теряла смысл. Тогда мы получили критику от некоторых «гениев»-экспертов, мол зачем они так сделали и так далее. Мы увидели, что всего за два месяца процесс наладился, правильно управляется министром, правительством, советом и все стабильно, ситуация стабилизировалась. Сегодня было 107 случаев, и это практически означает, что проблема, кризис преодолены. Как вы знаете, мы сняли ряд ограничений на ношение маски в общественных, открытых пространствах. Поэтому у наших граждан будет больше свободы в этом направлении. Стресс и давление будут сняты», — заявил Ираклий Гарибашвили.



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