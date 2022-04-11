

Гарибашвили: Сегодня важный день, мы должны как можно быстрее доставить заполненную анкету по заявке на членство в ЕС Брюсселю

11.04.2022 11:50





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили находится в Люксембурге, где сегодня еврокомиссар Оливер Вархей передаст ему анкету, связанную с заявкой на членство в ЕС. Об этом Гарибашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства.



По его словам, Грузия должна как можно скорее предоставить Брюсселю заполненную анкету по своей заявке на членство в ЕС.



«Хочу еще раз напомнить нашим гражданам, что все то блага, тот прогресс, который достигнут за последние годы в отношениях с ЕС, — это заслуга именно наших властей, правящей партии, начиная с оформления Соглашения об ассоциации, а также свободная торговля, безвизовый режим, теперь официальная заявка о членстве, все это связано с «Грузинской мечтой». Поэтому с этой ответственностью мы получим эту анкету, задействуем ее и предоставим заполненную документацию в кратчайшие сроки. Я ожидаю, что у нас будет тесное сотрудничество с парламентом, другими заинтересованными сторонами, которые внесут вклад в этот процесс», — заявил Ираклий Гарибашвили.



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