

МИД Азербайджана: Азербайджан подтверждает свою поддержку территориальной целостности Грузии

11.04.2022 12:16





Министерство иностранных дел Азербайджана подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые президентские выборы, проведенные 10 апреля 2022 года в Цхинвальском регионе Грузии, а также их результаты.



«МИД Азербайджана считает важным продолжение переговоров по мирному урегулированию Цхинвальского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.



В оккупированном Цхинвальском регионе состоялись т.н. президентские выборы. По предварительным результатам т.н. президентских выборов в оккупированном Цхинвали марионеточному режиму предстоит провести второй тур. По информации сепаратистского режима, во втором туре выборов будут бороться де-факто лидер Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев.













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