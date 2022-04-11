

Гоциридзе: Пусть президент Грузии соблаговолит и отправится в Украину

11.04.2022 13:43





Пусть президент Грузии соблаговолит и отправится в Украину. Этот шаг нужно предпринять своевременно, поскольку потом, на митинге победы в Киеве, ей придется стоять в очереди для того, чтобы сфотографироваться рядом с Зеленским, - заявил журналистам депутат от «Национального движения» Роман Гоциридзе.



По его словам, из-за поведения властей Грузии, в том числе парламента и его главы, «на карте страны появилось черное пятно, но шанс смыть его все еще есть».



«Печально и позорно происходящее. Каждое новое заявление или новый шаг все более подрывает репутацию страны, приводит к потере международных партнеров, поддержки и помощи. Представители «Грузинской мечты» не только не едут в Украину, а и по телефону не говорят со своими украинскими коллегами. Пусть хоть поедут рядовые депутаты. Разумеется, оппозиция и сегодня находится в Украине, несколько членов политсовета нашей партии в Украине с оружием в руках защищают свободу этой страны и, соответственно, свободу нашей страны», - заявил Гоциридзе.



Для справки, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук публично обратился к председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили. «Уместно ли называть «неуместным» приглашение приехать в дружественную страну и посмотреть ее беду, горе, выразить слова поддержки? Мне кажется, что друг должен сделать это без приглашения», - заявляет Стефанчук.



Напомним, что 8 апреля председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили завил, что и он получил приглашение председателя Рады приехать в Украину. Как пояснил Папуашвили, «партнерство наших стран действительно не заслуживают попытки со стороны высокопоставленных лиц украинской власти отделить друг от друга грузинский народ и его правительство, требования открытия в Грузии второго фронта, необоснованных дипломатических демаршей, беспочвенного обвинения в контрабанде или обвинения в желании нагреть руки на несчастье украинцев, как это было в предыдущем обращении моего коллеги. На фоне непонятности этих вопросов официальное приглашение выглядит неподобающим».



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