

Вопрос об отмене обязательного ношения маски в помещениях пока не рассматривается

11.04.2022 13:49





По словам министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, все показатели во всем мире, в том числе и в Грузии, значительно улучшились, что определяет эпидемиологическое положение.



Поэтому Азарашвили надеется, что Всемирная организация здравоохранения вскоре объявит пандемию оконченной.



«Несколько недель назад я сказал, что это будет очень скоро. Я надеюсь, что Всемирная организация здравоохранения также очень скоро объявит об окончании пандемии, как она объявила о начале пандемии несколько лет назад. На сегодняшний день мы значительно улучшили все параметры и критерии, используемые для измерения пандемии в стране. Уровень госпитализации сведен к минимуму. Также наблюдается довольно низкий уровень выявления инфекций. Думаю, конец этой тенденции не за горами», — заявил Зураб Азарашвили.



В то же время Зураба Азарашвили спросили, на фоне значительного улучшения эпидемиологического положения, не рассматривается ли вопрос о снятии обязательности ношения маски в помещении.



Отвечая на вопрос, министр здравоохранения отметил, что отслеживаются тенденции других стран в этом отношении и снятие ограничения пока не рассматривается.



«Что касается ограничений, то осталось ограничение только на использование маски в помещении. Мы наблюдаем за тенденциями и в других странах. До сих пор некоторые страны все еще оставляют маски в помещениях. Поэтому пока не будем это обсуждать», — заявил Зураб Азарашвили.



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