

Манджгаладзе: Печально, что председатель Рады объясняет нам, что значит быть грузином

11.04.2022 13:51





«Очень печально, что председатель Рады объясняет нам, что значит быть грузином, кто такой Руставели, что означает дружба и поддержка», - заявил журналистам депутат от «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Паата Манджгаладзе.



По его словам, «Грузинская мечта» продолжает следовать политике нераздражения.



«Россия раздражена и тем, что существует грузинское свободное и суверенное государство. Разумеется, нам нужно поехать в Бучу. «Стратегия Агмашенебели» - одна из инициаторов того, чтобы попытаться установить контакт со Стефанчуком и там, где должен был быть председатель парламента, было представлено оппозиционное единство. Спросите у представителей «Грузинской мечты», что подразумевает нераздражение. Может отказ от языка, родины и веры?» - заявил Манджгаладзе.



Для справки, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук публично обратился к председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили. «Уместно ли называть «неуместным» приглашение приехать в дружественную страну и посмотреть ее беду, горе, выразить слова поддержки? Мне кажется, что друг должен сделать это без приглашения», - заявляет Стефанчук.



Напомним, что 8 апреля председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили завил, что и он получил приглашение председателя Рады приехать в Украину. Как пояснил Папуашвили, «партнерство наших стран действительно не заслуживают попытки со стороны высокопоставленных лиц украинской власти отделить друг от друга грузинский народ и его правительство, требования открытия в Грузии второго фронта, необоснованных дипломатических демаршей, беспочвенного обвинения в контрабанде или обвинения в желании нагреть руки на несчастье украинцев, как это было в предыдущем обращении моего коллеги. На фоне непонятности этих вопросов официальное приглашение выглядит неподобающим».



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