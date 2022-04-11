

Гарибашвили: Никакого второго фронта не будет

11.04.2022 13:57





У нас есть очень позитивные ожидания, несмотря на то, что происходит в Украине – горе, трагедия, война; поэтому мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.



По его словам, в Грузии никакого второго фронта не будет, и власти продолжат защищать наших граждан и наше государство.



«Никакого второго фронта не будет, мы не допустим этого и продолжим защищать наших граждан и наше государство», - заявил премьер-министр.



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