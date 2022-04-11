|
|
|
Гарибашвили: Никакого второго фронта не будет
11.04.2022 13:57
У нас есть очень позитивные ожидания, несмотря на то, что происходит в Украине – горе, трагедия, война; поэтому мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
По его словам, в Грузии никакого второго фронта не будет, и власти продолжат защищать наших граждан и наше государство.
«Никакого второго фронта не будет, мы не допустим этого и продолжим защищать наших граждан и наше государство», - заявил премьер-министр.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна