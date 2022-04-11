Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Йеппе Кофод: Дания много делает для целей таких стран, как Грузия, Молдова


11.04.2022   14:18


«Важно иметь активное партнерство с демократическими европейскими странами. Мы хотим помочь нашим партнерам, соседним странам, выполнить критерии и осуществить их европейскую мечту», — заявил министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод.

По его словам, Дания много делает для целей таких стран, как Грузия, Молдова и Западные Балканы.

«Очень важно иметь активное партнерство с демократическими европейскими странами. В 1993 году мы утвердили Копенгагенские критерии и мы хотим помочь нашим партнерам, соседним странам, выполнить критерии. Мы сделаем все возможное, чтобы их европейская мечта осуществилась. Дания много делает для целей таких стран, как Грузия и Молдова, а также Западных Балкан. Мы хотим обеспечить, чтобы любая демократическая страна принадлежала европейским странам и демократиям», — заявил Йеппе Кофод.

Перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам Йеппе Кофод отметил, что ЕС будет помогать странам-партнерам продолжать их устремления к Европе.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна