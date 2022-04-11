

Йеппе Кофод: Дания много делает для целей таких стран, как Грузия, Молдова

11.04.2022 14:18





«Важно иметь активное партнерство с демократическими европейскими странами. Мы хотим помочь нашим партнерам, соседним странам, выполнить критерии и осуществить их европейскую мечту», — заявил министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод.



По его словам, Дания много делает для целей таких стран, как Грузия, Молдова и Западные Балканы.



«Очень важно иметь активное партнерство с демократическими европейскими странами. В 1993 году мы утвердили Копенгагенские критерии и мы хотим помочь нашим партнерам, соседним странам, выполнить критерии. Мы сделаем все возможное, чтобы их европейская мечта осуществилась. Дания много делает для целей таких стран, как Грузия и Молдова, а также Западных Балкан. Мы хотим обеспечить, чтобы любая демократическая страна принадлежала европейским странам и демократиям», — заявил Йеппе Кофод.



Перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам Йеппе Кофод отметил, что ЕС будет помогать странам-партнерам продолжать их устремления к Европе.



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