

Ukrposhta: Грузия занимает первое место среди 191 страны по доставке гуманитарных грузов в Украину

11.04.2022 14:20





«Грузия занимает первое место среди 191 страны по доставке в Украину 400 тонн гуманитарной помощи», — соответствующие официальные данные публикует Государственная почта Украины Ukrposhta.



По данным того же ведомства, Грузия была названа в числе 14 стран, которые позволяют физическим и юридическим лицам отправлять почтовые отправления (посылки) в Украину получателям бесплатно.



По данным Ukrposhta, на втором месте Румыния с 80 тоннами гуманитарной помощи, за ней следует Бельгия с 40 тоннами. Информация, опубликованная «Почтой Украины», отражает данные на 1 апреля.



«Отправку гуманитарных грузов логистически «Почта Грузии» обеспечила в сотрудничестве с «Почтой Украины». В то же время «Почта Грузии» развернула кампанию и в знак солидарности с украинским народом по решению правительства Грузии бесплатно отправляет гуманитарную почту в Украину.



С начала войны в Украине из Грузии в Грузию для помощи украинскому народу были отправлены различные предметы первой необходимости, в том числе продукты питания и напитки, предметы первой необходимости и медицинская помощь», — говорится в информации министерства экономики и устойчивого развития Грузии.



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