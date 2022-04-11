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Грузия получила ​​анкету по заявке на членство в ЕС


11.04.2022   14:45


Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархей передал министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили анкету, связанную с заявкой на членство в ЕС.

Церемония передачи анкеты состоялась в Люксембурге.

Наряду с Грузией анкета была передана и Молдове.

Напомним, 2 марта текущего года председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что политическая команда «Грузинская мечта» приняла решение немедленно подать заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС. 3 марта премьер-министр Ираклий Гарибашвили подписал заявку Грузии на членство в ЕС.

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