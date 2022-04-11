

Грузия получила ​​анкету по заявке на членство в ЕС

11.04.2022 14:45





Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархей передал министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили анкету, связанную с заявкой на членство в ЕС.



Церемония передачи анкеты состоялась в Люксембурге.



Наряду с Грузией анкета была передана и Молдове.



Напомним, 2 марта текущего года председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что политическая команда «Грузинская мечта» приняла решение немедленно подать заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС. 3 марта премьер-министр Ираклий Гарибашвили подписал заявку Грузии на членство в ЕС.



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