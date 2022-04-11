

Франция отправила в Украину специалистов для расследования военных преступлений РФ

11.04.2022 14:49





В Украину прибыли специалисты из Франции, которые будут помогать украинским властям в расследовании военных преступлений, совершенных российскими военными.



Об этом сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен, пишет "Европейская правда".



"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским братьям в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева. Франция первая, кто оказывает такую помощь", - написал посол.





Он добавил, что специалисты приступят к работе уже во вторник.



Ранее сообщалось, что министры иностранных дел ЕС 11 апреля встретились с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, чтобы обсудить расследование совершаемых Россией в Украине зверств.



Как известно, 2 марта Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине.



Президент Еврокомиссии также предложила Украине поддержку европейских специалистов для документирования военных преступлений российских оккупационных войск.



Британия назначила специального советника, который будет консультировать Украину в этом процессе - опытного судью Международного уголовного суда.



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