|
|
|
Франция отправила в Украину специалистов для расследования военных преступлений РФ
11.04.2022 14:49
В Украину прибыли специалисты из Франции, которые будут помогать украинским властям в расследовании военных преступлений, совершенных российскими военными.
Об этом сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен, пишет "Европейская правда".
"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским братьям в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева. Франция первая, кто оказывает такую помощь", - написал посол.
Он добавил, что специалисты приступят к работе уже во вторник.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел ЕС 11 апреля встретились с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, чтобы обсудить расследование совершаемых Россией в Украине зверств.
Как известно, 2 марта Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине.
Президент Еврокомиссии также предложила Украине поддержку европейских специалистов для документирования военных преступлений российских оккупационных войск.
Британия назначила специального советника, который будет консультировать Украину в этом процессе - опытного судью Международного уголовного суда.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна