

Азарашвили: Надеюсь, что ВОЗ очень скоро объявит об окончании пандемии

11.04.2022 16:12





По заявлению министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, координационный совет пока не рассматривает вопрос об отмене обязанности носить маски в закрытых пространствах.



По его же словам, в связи с этим координационный совет присматривается к тенденции в других странах.



«Что касается завершения пандемии, я и несколько недель назад сказал, что это будет очень скоро. Надеюсь, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) очень скоро объявит об окончании пандемии, так же, как она объявила о начале пандемии несколько лет назад. На сегодняшний день у нас значительно улучшились все параметры и критерии, по которым измеряется пандемия в стране. Госпитализация сведена к минимуму. Наблюдается и довольно низкий уровень выявления инфекций, и я думаю, что с этой тенденцией завершение не должно быть далеко.



Что касается ограничений, то осталось лишь одно ограничение – это использование маски в закрытом пространстве. Мы присматриваемся к тенденции других стран, и пока ряд стран по-прежнему оставляют ношение масок в закрытых пространствах. Исходя из этого, мы пока не обсуждаем это», - заявил Азарашвили.









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