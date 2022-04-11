

Оливер Вархей: С помощью анкеты мы хотим понять, что происходит в Грузии с точки зрения политической и экономической ситуации

11.04.2022 16:13





По словам еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Оливера Вархея, ЕС готов работать вместе с Грузией, чтобы Совет ЕС максимально быстро представил свое заключение по Грузии.



Передавая анкету по заявке Грузии на членство в ЕС, еврокомиссар Вархей обратился к министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили и заявил что передача анкеты Грузии является первой частью получения статуса кандидата.



«Господин министр, по вашей просьбе и в соответствии с вашей заявкой на членство в ЕС, по поручению Совета Евросоюза, мы решили начать работу по оценке вашей заявки, первая часть которой предусматривает передачу вам анкета. С помощью этой анкеты мы хотим понять, что происходит с точки зрения политической и экономической ситуации в вашей стране. Другой аспект касается соответствия законодательства Грузии законодательству ЕС. Это ваш первый шаг на европейском пути. Со своей стороны, мы готовы работать с вами, чтобы Совет ЕС представил свое заключение как можно скорее», — заявил Вархей.



В город Люксембурге Грузии была передана анкета самооценки статуса кандидата в ЕС, на основании которой Еврокомиссия подготовит собственный оценочный отчет (Opinion) о предоставлении стране статуса кандидата. Анкету министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили передал еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархей.













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