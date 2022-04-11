

МИД: Грузия переходит на важный этап в процессе интеграции в ЕС

11.04.2022 16:14





«Подав заявку на членство в ЕС и сегодня получив анкету по членству, Грузия переходит на качественно новый, гораздо более амбициозный и важный для страны этап в процессе интеграции в ЕС», — об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии.



«Это логичный шаг, предусмотренный процедурой ЕС, которая подразумевает оценку готовности страны в различных областях, в том числе с точки зрения политической, экономической и законодательной совместимости», — говорится в информации МИД.



В город Люксембурге Грузии была передана анкета самооценки статуса кандидата в ЕС, на основании которой Еврокомиссия подготовит собственный оценочный отчет (Opinion) о предоставлении стране статуса кандидата. Анкету министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили передал еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархей.



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