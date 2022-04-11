

Иоселиани: Все оппозиционные партии готовы ехать в Украину

11.04.2022 16:15





«Будет жаль, если «Грузинская мечта» упустит шанс и не примет участие в парламентском визите, который оппозиция планирует провести в Буче и выразить соболезнования украинским властям», — заявил член партии «Мокалакееби» Леван Иоселиани.



По его словам, визит не содержит политической повестки.



«Мы едем, чтобы выразить наши соболезнования. Это не визит, нагруженный какой-то политической повесткой, если кому-то это доставляет какие-то неудобства, хотя я не понимаю, почему этом может доставлять. Все же я надеюсь, что парламентская делегация будет полностью представлена, включая правящую партию. Грузино-украинские отношения никогда не были на таком низком уровне, как сегодня. Это очень печально для меня и конечно же в этом есть и вклад нашего правительства, что нужно исправлять.



Может быть, на этой неделе мы, наконец, определимся с деталями и сообщим вам, когда отправимся. Мы обязательно приедем в Украину и выразим соболезнования украинскому народу, правительству Украины», — заявил Леван Иоселиани.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



