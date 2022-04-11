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Иоселиани: Все оппозиционные партии готовы ехать в Украину
11.04.2022 16:15
«Будет жаль, если «Грузинская мечта» упустит шанс и не примет участие в парламентском визите, который оппозиция планирует провести в Буче и выразить соболезнования украинским властям», — заявил член партии «Мокалакееби» Леван Иоселиани.
По его словам, визит не содержит политической повестки.
«Мы едем, чтобы выразить наши соболезнования. Это не визит, нагруженный какой-то политической повесткой, если кому-то это доставляет какие-то неудобства, хотя я не понимаю, почему этом может доставлять. Все же я надеюсь, что парламентская делегация будет полностью представлена, включая правящую партию. Грузино-украинские отношения никогда не были на таком низком уровне, как сегодня. Это очень печально для меня и конечно же в этом есть и вклад нашего правительства, что нужно исправлять.
Может быть, на этой неделе мы, наконец, определимся с деталями и сообщим вам, когда отправимся. Мы обязательно приедем в Украину и выразим соболезнования украинскому народу, правительству Украины», — заявил Леван Иоселиани.
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