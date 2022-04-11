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Дарчиашвили: Европейское будущее Грузии является одним из главных двигателей нашей внешней политики
11.04.2022 16:17
«Грузия вступает в решающую фазу, и мы не будем жалеть усилий, чтобы вернуть вам заполненную анкету в соответствии с пройденными процедурами», — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили во время получения анкеты, связанной с заявкой на членство в ЕС, от еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Оливера Вархея.
По его словам, европейский выбор Грузии необратим.
«Европейское будущее Грузии является одним из главных двигателей нашей внешней политики, и мы готовы начать работу над это анкетой, чтобы выполнить ее», — заявил Илья Дарчиашвили.
В город Люксембурге Грузии была передана анкета самооценки статуса кандидата в ЕС, на основании которой Еврокомиссия подготовит собственный оценочный отчет (Opinion) о предоставлении стране статуса кандидата. Анкету министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили передал еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархей.
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