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Хорватия высылает 24 сотрудника посольства РФ


11.04.2022   16:27


Министерство иностранных дел Хорватии объявило, что высылает 18 дипломатов посольства России в Загребе. Также вместе с ними покинут страну шесть сотрудников административно-технического персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Хорватии.

В МИД Хорватии вручили ноту послу России Андрею Нестеренко в Хорватии, информируя Россию о сокращении численности дипломатического и административно-технического персонала в посольстве России в Загребе.

"Запрошено, чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства РФ в Хорватии покинули Республику Хорватия", - говорится в сообщении.

В то же время МИД решительно осудили "жестокую агрессии против Украины и многочисленных преступлений".

"Хорватия вновь призвала к немедленному прекращению боевых действий и выводу российских войск со всей территории Украины, а также к безотлагательному обеспечению путей эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи. Было подчеркнуто, что Республика Хорватия ожидает, что виновные в преступлениях будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

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