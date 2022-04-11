

Хорватия высылает 24 сотрудника посольства РФ

11.04.2022 16:27





Министерство иностранных дел Хорватии объявило, что высылает 18 дипломатов посольства России в Загребе. Также вместе с ними покинут страну шесть сотрудников административно-технического персонала.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Хорватии.



В МИД Хорватии вручили ноту послу России Андрею Нестеренко в Хорватии, информируя Россию о сокращении численности дипломатического и административно-технического персонала в посольстве России в Загребе.



"Запрошено, чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства РФ в Хорватии покинули Республику Хорватия", - говорится в сообщении.



В то же время МИД решительно осудили "жестокую агрессии против Украины и многочисленных преступлений".



"Хорватия вновь призвала к немедленному прекращению боевых действий и выводу российских войск со всей территории Украины, а также к безотлагательному обеспечению путей эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи. Было подчеркнуто, что Республика Хорватия ожидает, что виновные в преступлениях будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



