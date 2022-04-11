

Иоселиани: Я прошу Шалву Папуашвили возглавить делегацию, и давайте отправимся в Украину

11.04.2022 16:58





Я думаю, что Шалва Папуашвили сам должен возглавить делегацию, и давайте отправимся в Украину, выразим соболезнования украинскому народу, правительству, которые сегодня в очень большой битве против России, - с такими словами обратился вице-спикер парламента Грузии, член «Граждан» Леван Иоселиани к председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили, выступая с речью на заседании бюро.



Он пожелал Шалве Папуашвили выздоровления и призвал его забыть все личные или партийные обиды.



«Оппозиция планирует визит в Украину, чтобы выразить соболезнования в связи с событиями в Буче. Мне было очень приятно, что сегодня «Грузинская мечта» решила присоединиться к этому визиту и таким образом будет выражена позиция страны, однако, я все-таки думаю, что этим визитом и делегацией должен руководить председатель парламента. Я желаю ему здоровья, но в то же время прошу забыть, отставить в сторону все личные или партийные обиды, поскольку происходит нечто большее, более значительное для нашей страны, и настанет время, когда война закончится, и будет возможность выяснить отношения и с той партий, да и с кем угодно, однако сейчас не время это делать. Я прошу Шалву Папуашвили самому возглавить делегацию, и давайте отправимся в Украину, выразим соболезнования украинскому народу, правительству, которые сегодня в очень большой битве против России», - заявил Иоселиани.



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