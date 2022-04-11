

В Грузии продолжают расследовать отмывание денег

11.04.2022 16:59





В Грузии выявлено 46 колл-центров, которые могут быть причастны к нелегальной деятельности, заявил сегодня на брифинге министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.



О раскрытии схемы транснациональной преступности прокуратура Грузии сообщила в октябре 2021 года. Дело совместно вели Грузия и Германия, сначала задержали семь человек, спустя год – еще шесть.



Сотрудники колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран и предлагали принять участие в электронной торговле ценных бумаг, акций, товарных активов, валют и криптовалют с использованием вышеуказанных электронных платформ.



На самом деле никаких торгов не проводилось. Члены преступной группировки незаконно завладели миллионами евро, которые легализовали посредством разных банковских транзакций, утверждает следствие.



«На данном этапе Следственная служба Минфина проверяет 46 колл-центра, где возможно ведется нелегальная деятельность. Естественно, деятельность этих кол-центров приостановлена и расследование ведется по разным направлениям», — сообщил Хуцишвили.



Он отметил, что назначены все соответствующие экспертизы, а также налоговые проверки. Кроме того, создана рабочая группа из представителей Следственной службы Минфина, прокуратуры, МВД и Национального банка.



«В формате рабочей группы уже выявлена необходимость инициирования определенных законодательных изменений, для того, чтобы максимально быстро суметь предотвратить подобные случаи в будущем. Указанные законодательные инициативы на этапе разработки и в ближайшей будущем будут представлены правительству на рассмотрение», — отметил он.



С инициативной создания рабочей группы для изучения дела о транснациональном мошенничестве с использованием колл-центров в середине февраля выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, нужно «решить этот вопрос раз и навсегда, и прекратить спекуляции».



Гарибашвили также считает, что с фигурирующими в уголовном деле колл-центрами могут быть связаны представителей прежней власти Грузии, однако не стал называть фамилии.



Ранее глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили подал в суд на оппозиционные телеканалы «Мтавари » и «Формула», и депутата парламента от «Единого национального движения» Левана Хабеишвили.



Лилуашвили остался недоволен сюжетами телеканалов, в которых он был назвал в числе тех, кто связан с криминальными колл-центрами.







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