

Что нужно знать об анкете для желающих вступить в Евросоюз

11.04.2022 17:03

Нетгазети



11 апреля Евросоюз передал Грузии анкету, заполнение которой является одним из важных этапов в процессе евроинтеграции.



Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что Тбилиси заполнит её «в максимально короткие сроки».



Что это за анкета, какие процедуры нужны для её заполнения, каков опыт других стран и что будет после её заполнения? Ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье.



Что за анкета и зачем она нужна?



Данная анкета — формальный инструмент, которым Еврокомиссия оценивает готовность той или иной страны на вступление в ЕС. Однако, это не единственный.



Задача анкеты — установить, стоит ли предоставить заявителю статус кандидата в члены ЕС и начать с ней переговоры о вступлении.



В анкете содержатся как легкие, так и комплексные вопросы. Основная тематика вопросов — защита прав человека, реформы, институциональные и административные возможности, сельское хозяйство, конкуренция, госзакупки, образование и так далее.



Число вопросов в анкете варьируется от государства к государству. В анкете для Хорватии было 4 560 вопросов, в анкете Черногории — 2 178.



Как правило, стране-заявителю дается на заполнение анкеты три месяца. Однако, с учетом принципа «качественно лучше, чем быстро», страны могут потратить на заполнение анкеты больше времени. Кроме того, страна-заявитель может отправить Евросоюзу уточняющие вопросы.



Анкета является основным, но не единственным инструментом для оценки готовности страны. Согласно веб-сайту Еврокомиссии, также учитывается мнение экспертов. Проводятся консультации с представителями гражданского общества, международными организациями и другими заинтересованными сторонами.



Что будет после заполнения анкеты?



После получения заполненной анкеты Еврокомиссия должна представить оценку по стране-заявителю и (не) рекомендовать Европейскому совету предоставить ей статус кандидата и начать переговоры о вступлении.



Если заявитель не удовлетворяет требования ЕС, Еврокомиссия приводит в своей оценке конкретные вопросы и реформы (известные как «основные приоритеты»), которые нужно провести для вступления в ЕС.



Что касается длительности данной процедуры, Сербия подала заявку на членство 22 декабря. К 31 января 2011 года Белград заполнил анкету, а 14 октября того же года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Сербии статус страны-кандидата в членство ЕС. 1 марта 2012 года Сербия официально получила этот статус.



Почему анкета должна быть доступна общественности



Глава программы евроинтеграции фонда «Открытое общество — Грузия» Вано Чхиквадзе считает, что анкета и ответы правительства должны быть в открытом доступе.



Он также отмечает, что представители гражданского общества имеют опыт работы в заполнении анкеты, который можно использовать.



«Процесс евроинтеграции не является кулуарным и не должен быть таковым. Если мы считаем, что это заявка грузинского народа, на что часто указывает и правительство, то в процессе должны участвовать заинтересованные и опытные люди.



Эта анкета не содержит какую-либо конфиденциальную информацию», — заявил он.



Если правительство не обнародует анкету и свои ответы, Чхаидзе заявил о намерении обратиться к грузинский и европейской стороне для обнародования информации.





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