

Зеленский Путину: Для всего мира ты уже не рукопожатый, весь мир этого не забудет

11.04.2022 18:31





Президент Украины Владимир Зеленский считает президента России Владимира Путина одним из виновных в военных преступлениях военнослужащих РФ на территории Украины. Об этом он сказал в интервью для программы 60 Minutes американского телеканала CBS, передает УНИАН.



"Считаю, я считаю, что он один из них... Он мог предотвратить. У них жесткая вертикаль. Нельзя сказать, что у них много институций, как в некоторых государствах. У них жесткая вертикаль выполнения тех или иных приказов. Поэтому мы могли встретиться гораздо раньше. Мы могли говорить. Он хотел этого или не хотел, я ему нравлюсь или не нравлюсь, он ненавидит меня, может как человека. Я не знаю. Но это не о личностях, это о войне между двумя государствами, поэтому я говорю о диалоге между двумя лидерами этих государств, и он мог это предотвратить, от него многое зависело. Так же, как и сейчас. Когда это уже возникает, нельзя просто закрывать глаза и говорить "мы это не делали". Даже если ты считаешь, что ты этого не делал, ты должен это сказать в глаза мне, ты должен это сказать в глаза миру, потому что если ты этого не делал и ты считаешь себя крепким мужчиной, то ты по крайней мере хотел бы как человек сказать, кричать, что это не ты, потому что ты подставляешь всю свою державу, потому что твое государство будет за все это отвечать, и никто им этого не забудет. Они думают, что если уничтожить Украину, то никто не будет помнить. Уничтожить весь народ невозможно, во-первых. А, во-вторых, для всего мира ты уже не рукопожатый, весь мир этого не забудет. И мы в современном технологическом мире живем - есть видео, аудио, книги, будут воспоминания, все это будет", - сказал он.



По словам Зеленского, за преступления оккупантов должны отвечать не только Путин и военные.



"Я думаю, что все, кто принимал это решение, отдавал приказы, выполнял, все причастны к этому. Есть люди в их политике, которые голосовали за аннексию той или иной нашей территории, за оккупацию наших территорий. Я считаю, что они все виноваты. Нельзя сказать, что я отдал приказ захватить и оккупировать Мариуполь, а потом сказать, что я не виноват, что когда блокировали и захватывали Мариуполь, кому-то отрезали конечности и пытали людей. Ты не имеешь права, потому что ты отправил туда людей, которые не в себе. Я не свидетель тому, какой приказ ты отдавал, но это цепочка, и вы все связаны. Потому что от твоего приказа до исполнения есть расстояние, и на этом расстоянии трупы. И поэтому вы должны все отвечать. Я понимаю, что по-разному отвечать, потому что мародерство, убийство - это разные вещи. Но ответственность должна быть, если мы еще верим в закон", - сказал он.



Также Зеленский добавил, что Украина имеет достаточно доказательств совершенного российскими военными.



"Следствие и прокуратура работают. Есть много аудиозаписей, перехватила Служба безопасности, есть их разговоры, когда они говорят даже со своими родителями. Они обсуждали со своими друзьями, с родителями то, что они брали, что они кого-то захватили в плен. Есть видео, где они все это вытаскивали, занимались мародерством и продавали, отсылали в Российскую Федерацию. Есть записи убийств. Есть люди, которые в плену и сказали правду, что они убивали людей, есть летчики в плену, которые имели с собой специальные бумаги и карты, на которых отмечены пункты, которые они бомбили, и они гражданские, не военные", - сказал президент.



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