

Зурабишвили: Получение вопросника от ЕС - это новый шанс

11.04.2022 19:03





«Сегодня один из самых знаменательных дней в истории Грузии. Сегодня мы получили от Евросоюза вопросник, который, наверное, не ожидали еще несколько лет», — заявила сегодня на брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи с получением вопросника по заявке на членство в ЕС.



По словам Зурабишвили, это новый необыкновенный шанс для Грузии.



«Мы должны поблагодарить за это все государства-члены ЕС и руководство ЕС, Еврокомиссию и Европейский совет, но еще больше мы должны поблагодарить Украину и украинскую борьбу. Если бы не эта самоотверженная борьба Украины, возможно, этот день и не наступил бы, по крайней мере, не наступил бы так быстро. Из-за этой трагической ситуации Евросоюз решил ускорить этот процесс и сделать его более политическим, чем бюрократическим», — сказала Саломе Зурабишвили.



По её словам, это не только вопросник, но и большая ответственность перед нашей страной.



«Это проблема, которая не может быть решена решениями и усилиями какой-либо одной группы. Это национальное дело, это национальный интерес, и я не думаю, чтобы мы все не объединились в таком великом национальном деле, о котором мечтали наши предки со времен первой независимости», — сказал Саломе Зурабишвили.



По её словам, сегодня очень важно объединить всех вокруг Грузии.



«Я хочу призвать всех, в городе или в деревне, население, политические партии, мы все должны объединиться, это национальное согласие, национальный интерес вокруг этой цели, и я уверена, что мы сможем это сделать», — сказала Саломе Зурабишвили.





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