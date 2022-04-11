

Борис Джонсон отправил официальное письмо премьер-министру Грузии

11.04.2022 19:09





Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон направил официальное письмо премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили в связи с 30-летием восстановления дипломатических отношений.



«Господин премьер-министр! 27 апреля исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений между Великобританией и Грузией. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить то значение, которое Соединенное Королевство придает отношениям, существующим между нашими двумя странами», — говорится в послании, которое цитирует пресс-служба администрации правительства Грузии.



Борис Джонсон подчеркнул, что Великобритания и Грузия 30 лет вместе работали над развитием важного партнерства.



«Я рад расширению отношений, ставших символом формата Стратегического диалога «Уордропа», а также новому соглашению о нашем сотрудничестве.



Мы твердо стоим на страже суверенитета, территориальной целостности Грузии и евроатлантического выбора грузинского народа. Я рассчитываю на дальнейшее развитие нашего партнерства в ближайшие годы», — сказано в письме Джонсона.



Великобритания еще с 19 века продвигала идею «грузинского транзита» для активизации торговли Европы с Персией, Афганистаном и Индией. С 1843 года в Батуми работало британское консульство, английский капитал сыграл большую роль в развитии грузинских портов Батуми и Поти.



В 1921-1924 годах правительство независимой Грузии и правительство Великобритании сотрудничали во многих областях общественно-политической жизни.



После восстановления независимости Грузия установила дипломатические отношения в период правления консервативного правительства Дж. Мейджора. В 1995 году, во время первого официального визита президента Грузии Э. Шеварднадзе, в Лондоне была подписана совместная декларация о дружбе и сотрудничестве. С мая 1995 года в Лондоне действует посольство Грузии.



С тех пор Грузия и Великобритания успешно осуществляют сотрудничество на всех уровнях – военно-политическом, экономическом и культурном. Тбилиси является городом-побратимом Бристоля, а Кутаиси — Ньюпорта.



«Стратегический диалог Уордропа» — это основная платформа для отношений между Грузией и Соединенным Королевством, охватывающая практически все области сотрудничества: политический диалог, внешнюю политику, вопросы обороны и безопасности, торгово-экономические связи, образование и культуру, а также контакты между народами. Ежегодно, начиная с 2014 года, делегации двух стран обсуждают вопросы развития отношений и направления дальнейшего сотрудничества.



Уордропский диалог назван в честь дипломата Оливера Уордропа (Oliver Wardrop) – первого главного уполномоченного Великобритании в Грузии в 1919-1921 годах. Сестра дипломата — Марджори Уордроп, выучила грузинский язык и стала первым переводчиком поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» на английский язык. Брату и сестре Уордропам установлен памятник возле парламента Грузии.



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