

Гарибашвили встретился с представителями подкомитета по безопасности и обороне комитета Европарламента по иностранным делам

11.04.2022 19:11





Официальная заявка Грузии на членство в ЕС и непоколебимая поддержка Грузии со стороны Европарламента были главными темами обсуждения на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с представителями подкомитета по безопасности и обороне Европарламента по иностранным делам. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.



На встрече была подчеркнута важность сотрудничества в рамках (Strategic Compass) ЕС. Было отмечено, что Грузия является надежным партнером ЕС в регионе, а диалог высокого уровня по стратегической безопасности между ЕС и Грузией остается эффективной платформой и важно углублять сотрудничество в Черном море, в том числе в плане укрепления транспорта и коммуникаций. В центре внимания была ситуация на оккупированных территориях Грузии и вызовы безопасности. Премьер-министр поблагодарил депутатов Европарламента за их поддержку европейской интеграции, суверенитета и территориальной целостности Грузии, отметив, что Грузия привержена своей позиции, согласно которой все конфликты на ее территории могут быть разрешены только мирным путем.



Стороны обсудили вызовы безопасности, созданные в регионе в результате продолжающихся боевых действий в Украине. Премьер-министр отметил, что Грузия поддерживает Украину как в политическом, так и в гуманитарном плане.





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