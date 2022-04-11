

Власти Варшавы изъяли недвижимость, принадлежащую России

11.04.2022 19:14





Власти Варшавы изъяли недвижимость, принадлежащую России. Здание они планируют отдать под нужды украинцев.



Комплекс на улице Собеского построили в конце 70-х по заказу СССР. В здании более ста квартир, в которых в советские годы жили сотрудники российского посольства. В 90-х за комплексом перестали следить, и он в запустении. На протяжении последних лет варшавская мэрия пыталась поставить этот дом на собственный баланс. В качестве обоснования мэрия ссылается на судебное решение от 2016 года, которое предписывало России вернуть недвижимость. Россия настаивает, что здание является дипломатическим объектом. Российское посольство направило ноту протеста в МИД Польши.



Сегодня к комплексу приехали судебные приставы и представители мэрии во главе с самим мэром города. Местные СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают, что незадолго до их прибытия на территорию комплекса приехали русскоговорящие мужчины, но кто они — не уточняется.



Сейчас власти проверяют техническое состояние дома. Посол Украины в Польше заявил: “Этот дом точно послужит Украине и украинцам. Здесь может быть детсад, школа, украинский центр, а может, перенесем сюда филиал Союза украинцев в Польше. Посмотрим, в каком состоянии этот дом”.



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