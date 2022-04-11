

Карл Харцель: Мяч на стороне Грузии, ЕС готов её поддержать

11.04.2022 21:17





«Мяч на стороне Грузии, Евросоюз готов её поддержать, начинается большая и сложная работа», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель на совместной пресс-конференции с заместителем председателя подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Лукасом Мандлисом.



По словам Харцеля, на данном этапе ЕС несколько ускорил процесс, чего не происходило в других случаях.



По заявлению посла ЕС в Грузии, сейчас исторический момент для Грузии, который сопровождается вызовами.



«Мы можем подчеркнуть исторический момент, это исторический момент, но в настоящее время существует много вызовов, и важно, чтобы эти перспективы использовались, а вызовы преодолевались. Это момент, когда все политические партии должны сделать все возможное, чтобы объединиться вокруг этой цели, сделать все необходимое. Активизируя программу реформ, активизируя роль Грузии. Столь большое количество населения поддерживает это стремление. Мяч находится на стороне Грузии. ЕС готов её поддержать, начинается большая и сложная работа. Думаю, это не просто бюрократические процедуры. Это основные и фундаментальные процедуры, это путешествие. Путь, по которому пошла Грузия, «Соглашение об ассоциировании», «Углубленное и всеобъемлющее торговое соглашение» — это повестка дня, которой Грузия следует в течение многих лет. Думаю, что это решающий момент для всех политических партий, всех политических групп, чтобы понять важность этого исторического момента и обеспечить, чтобы результатом были не просто слова, а действия», — сказал Харцель.



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