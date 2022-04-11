

Канцлер Австрии провел с Путиным «прямые, открытые и жесткие» переговоры

11.04.2022 21:21





Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в его резиденции заявил, что разговор был «прямым, открытым и жестким», передает «Европейская правда» со ссылкой на австрийское издание Kurier.



«Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины и собственными глазами увидел неизмеримые страдания, причиненные российской захватнической войной», - сказал Нехаммер после встречи с Путиным.



Как отмечается, во время этой встречи в Ново-Огарево, в отличие от визита в Киев, не было ни общих фотографий, ни заявлений для прессы.



По словам Нехаммера, поездка в Москву и переговоры с Путиным были для него «долгом». «Обязанность, вытекающая из ответственности добиться прекращения боевых действий или, по крайней мере, гуманитарного прогресса для пострадавшего мирного населения в Украине. Для меня нет альтернативы искать прямые переговоры с Россией, несмотря на все отличия», - сказал он.



По его словам, разговор был «очень прямым, открытым и жестким». Во время встречи канцлер очень четко заявил «о серьезных военных преступлениях в Буче и других местах и ​​подчеркнул, что каждый виновный у них должен быть привлечен к ответственности». Он также сказал Путину, что санкции против России останутся в силе и будут усиливаться, пока в Украине гибнут люди.



Нехаммер также призвал к немедленному прекращению боевых действий, предоставлению гуманитарных коридоров для эвакуации раненых и уязвимых групп, например, из Мариуполя и других осажденных городов, а также доступа для МККК и других гуманитарных организаций.



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