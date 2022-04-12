

В Грузии начали использовать препарат для лечения коронавируса «Паксловид»

12.04.2022 11:10





По информации заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, в стране начали использовать препарат от коронавируса «Паксловид», и лечатся несколько пациентов.



По информации замминистра, изначально пациент принимает медикамент под наблюдением врача. При этом Габуния объясняет, что если при приеме лекарства пациенту потребуется госпитализация, врач клиники оценит состояние пациента, в частности, продолжит ли он прием медикамента.



«Применение «Паксловида» началось на прошлой неделе, сначала единичный пациент, получающий медикамент. Препарат, назначается семейным врачом после оценки состояния здоровья пациента. В протоколе выделены критерии, указывающие на прогностические риски. Пациентам с высоким прогностическим риском, состояние которых легкой или средней тяжести, при этом прошло не более 5 дней после постановки диагноза, в этом случае врач принимает решение о назначении пациенту «Паксловида».



Как вы знаете, к счастью, число случаев невелико, поэтому в этот период немногим пациентам потребовался медикамент.«Паксловид» привозит на дом транспортное средство, мобилизованное государственным медицинским холдингом. Его сопровождает врач из центральной онлайн-клиники. Первый прием пациент осуществляет в присутствии врача, затем пациент получает подробные инструкции о том, как продолжить лечение медикаментом», - сообщила Тамар Габуния.



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