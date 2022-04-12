|
|
|
Япония ввела в отношении России дополнительные санкции
12.04.2022 11:17
Япония ввела дополнительные санкции против России. По информации CNN, Япония заморозила имущество 398 граждан РФ, в их числе дочери Владимира Путина - Катерина и Мария.
В санкционный список попали также члены семьи министра иностранных дел Сергея Лаврова, его супруга Мария Лаврова и дочь Екатерина Винокурова.
Для справки, 25 марта Япония также ввела санкции в отношении российских политиков, олигархов и компаний. Санкции коснулись 25 физических и 81 юридического лица. Среди них: дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова; бывший помощник Путина Игорь Шувалов и его семья; российский миллиардер Алексей Мордашов и другие.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна