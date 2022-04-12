

Япония ввела в отношении России дополнительные санкции

12.04.2022 11:17





Япония ввела дополнительные санкции против России. По информации CNN, Япония заморозила имущество 398 граждан РФ, в их числе дочери Владимира Путина - Катерина и Мария.



В санкционный список попали также члены семьи министра иностранных дел Сергея Лаврова, его супруга Мария Лаврова и дочь Екатерина Винокурова.



Для справки, 25 марта Япония также ввела санкции в отношении российских политиков, олигархов и компаний. Санкции коснулись 25 физических и 81 юридического лица. Среди них: дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова; бывший помощник Путина Игорь Шувалов и его семья; российский миллиардер Алексей Мордашов и другие.



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