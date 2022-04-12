

ООН: Из-за российской агрессии 2\3 детей в Украине были вынуждены покинуть свои дома

12.04.2022 11:55





По данным ООН, из-за российской агрессии 2\3 детей в Украине были вынуждены покинуть свои дома.



Об этом сообщил глава Детского фонда ООН «ЮНИСЕФ» Мануэль Фонтен.



Фонтен, который был в Украине несколько дней назад, заявил, что 4,8 миллиона из 7,5 миллионов украинских детей стали вынужденными переселенцами.



По его словам, за 31 год работы он никогда не видел подобной ситуации.



Вместе с тем, ООН подтвердила гибель 142 детей в Украине, хотя организация отмечает, что это не окончательное число и оно обязательно увеличится.



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