|
|
|
ООН: Из-за российской агрессии 2\3 детей в Украине были вынуждены покинуть свои дома
12.04.2022 11:55
По данным ООН, из-за российской агрессии 2\3 детей в Украине были вынуждены покинуть свои дома.
Об этом сообщил глава Детского фонда ООН «ЮНИСЕФ» Мануэль Фонтен.
Фонтен, который был в Украине несколько дней назад, заявил, что 4,8 миллиона из 7,5 миллионов украинских детей стали вынужденными переселенцами.
По его словам, за 31 год работы он никогда не видел подобной ситуации.
Вместе с тем, ООН подтвердила гибель 142 детей в Украине, хотя организация отмечает, что это не окончательное число и оно обязательно увеличится.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна