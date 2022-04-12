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Европол начал операцию по выявлению активов, подпавших под санкции ЕС против РФ


12.04.2022   12:10


Европол начал операцию "Оскар", нацеленную на то, чтобы оказать помощь странам ЕС в поиске активов, подпадающих под санкции Евросоюза против России, говорится в заявлении организации.

"Европол запустил операцию "Оскар", чтобы поддержать финансовые расследования стран-членов ЕС, нацеленные на полученные преступной деятельностью активы, которыми владеют физлица и юрлица, в отношении которых введены санкции из-за действий России в Украине", - указано в заявлении.

Европол отметил, что проводит операцию совместно с Евроюстом и Европейской службой пограничной и береговой охраны Frontex.

"Операция также нацелена на поддержку уголовных расследований, которые проводятся странами-членами ЕС в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических санкций", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается также, что операция "Оскар" продлится как минимум один год.

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