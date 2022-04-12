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Заседание Батумского сакребуло не состоялось из-за отсутствия кворума, оппозиция объявила заседанию бойкот
12.04.2022 12:35
Заседание Батумского сакребуло не состоялось из-за отсутствия кворума. На сегодняшнем заседании не присутствовали члены «Единого национального движения», «Лело» и партии Георгия Гахария «За Грузию».
На сегодняшнем заседании депутаты должны были признать полномочия новоизбранного депутата Рамаза Джинчарадзе, а также избрать председателя сакребуло.
Председатель фракции «Грузинской мечты» Тенгиз Апхазава обвиняет оппозицию в деструкции и отмечает, что их цель - беспорядки.
«Сегодняшний день всех нас убедил, что «Единое национальное движение» и партия Гахария действуют согласованно, они объявили бойкот заседанию сакребуло и отвергают выбор народа, кандидата, имеющего 70-процентную поддержку. Заседание сакребуло будет назначено снова, должны быть консультации. Они бойкотировали сегодняшнее заседание, их цель - беспорядки и хаос. «Грузинская мечта» присутствует в полном составе», - сказал Тенгиз Апхазава.
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