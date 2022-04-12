

Заседание Батумского сакребуло не состоялось из-за отсутствия кворума, оппозиция объявила заседанию бойкот

12.04.2022 12:35





Заседание Батумского сакребуло не состоялось из-за отсутствия кворума. На сегодняшнем заседании не присутствовали члены «Единого национального движения», «Лело» и партии Георгия Гахария «За Грузию».



На сегодняшнем заседании депутаты должны были признать полномочия новоизбранного депутата Рамаза Джинчарадзе, а также избрать председателя сакребуло.



Председатель фракции «Грузинской мечты» Тенгиз Апхазава обвиняет оппозицию в деструкции и отмечает, что их цель - беспорядки.



«Сегодняшний день всех нас убедил, что «Единое национальное движение» и партия Гахария действуют согласованно, они объявили бойкот заседанию сакребуло и отвергают выбор народа, кандидата, имеющего 70-процентную поддержку. Заседание сакребуло будет назначено снова, должны быть консультации. Они бойкотировали сегодняшнее заседание, их цель - беспорядки и хаос. «Грузинская мечта» присутствует в полном составе», - сказал Тенгиз Апхазава.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



