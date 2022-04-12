

Манджгаладзе: Это дно моральной деградации, что Кобахидзе выдвигает ультиматум власти страны, находящейся в состоянии войны

12.04.2022 12:40





Это дно моральной деградации, что Кобахидзе выдвигает ультиматум власти страны, находящейся в состоянии войны - ультиматум Украине выдвигают Россия и Беларусь, в этот ряд попал Ираклий Кобахидзе со своими вредящими, антинациональными заявлениями, - об этом заявил депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По его словам, Кобахидзе и «Грузинская мечта» должны извиниться.



«Вы знаете, что основным переговорщиком с Россией является Давид Арахамия, и это самая низкая грань политической безнравственности, когда просишь его отставки, будучи этим в унисон с Россией и Беларусью, которые также ставят ультиматумы Украине. Это наносит ущерб стране. Делегация России, которая находится в опустошительной войне с Украиной, не смела требовать прекращения полномочий Арахамия, это посмел Ираклий Кобахидзе, поэтому он должен заплатить политическую цену. Если мы хотим не опозориться, Кобахидзе и "Грузинская мечта" должны сегодня же извиниться за заявления в связи с Арахамия», - заявил Манджгаладзе.



Для справки, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что есть готовность осуществить в Украину визит на высшем законодательном уровне, однако есть четкие предварительные условия. Среди них Кобахидзе называет «самым принципиальным вопросом» то, что «люди, которые в Грузии являются лидерами радикальной оппозиции, представлены во власти дружественной страны».



«Это, в первую очередь, Михаил Саакашвили, который является главой Совета реформ. Зураб Адеишвили, советник генерального прокурора. Гия Лорткипанидзе, который является заместителем начальника контрразведки. И Давид Арахамия, человек, который обеспечивает прямую связь между этими людьми и властью Украины на самом высоком уровне. Это печально», - сказал Кобахидзе.



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