

Экс-президент Эстонии назвал «отвратительной» позицию правительства Грузии по Украине



СОВА 12.04.2022 13:08



Бывший президент Эстонии Тоомас Хенрик Ильвес раскритиковал позицию правительства Грузии по Украине.



Экс-президент, который был в Тбилиси во время войны 2008 года и заявлял о своей поддержке Грузии, сказал в интервью «Радио Свобода», что сегодня Тбилиси не может не поддерживать Украину.



«Никакие санкции не будут сняты, пока виновные в этой войне, все виновные в ужасных убийствах, от рядовых солдат до Путина, не предстанут перед военным трибуналом.



К сожалению, в этом отношении Грузия не может ничего сделать — она ​​стала пособницей [России], не выразив никакой солидарности с Украиной.



Позиция Грузии абсолютно отвратительна. Как Грузия, страна, куда я летал в разгар войны, сегодня может не поддерживать Украину? Не присоединиться к санкциям, Грузия ждет после этого какой-либо солидарности? Вы действительно считаете, что [после этого] вас будут серьезно рассматривать на членство в НАТО и ЕС? Грузия показала, какой страной она была бы в Европейском союзе или НАТО. Мы это увидели.



Кто поддержит Грузию, если она не поддерживает нынешнюю даже слабую позицию Запада?



Я вижу флаги ЕС в Грузии. Это абсурд! Никто не поддержит вступление Грузии в Евросоюз и НАТО, учитывая реакцию нынешнего грузинского правительства на происходящее в Украине», —Тоомас Хенрик Ильвес.



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