

Кобахидзе: Мы, возможно, поедем в Украину вместе с оппозицией

12.04.2022 15:25





«Мы, возможно, поедем в Украину с оппозицией, будем ждать и информации парламентского протокола. Детали должны быть согласованы между протоколами», — сказал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



По его словам, состав делегации будет уточнен позже.



«У нас были консультации на эту тему. Решено, что в Украину поедут представители большинства. Что касается состава, состав будет уточнен позже. Делегация формируется по определенным критериям. Вопрос о том, не должны ли преступники быть у власти в Украине, поднимался нами абсолютно на каждой встрече. Встречи прошли на высшем уровне, но решить эту проблему не удалось. Что касается визита в Украину, то это выражение нашей солидарности с украинским народом и украинским государством, которое героически борется с российской агрессией. Для организации визита такого ранга нам необходимо иметь определенные предпосылки, что не является самоцелью с нашей стороны, а является элементарным жестом о наличии у правительства желания дружбы. Дружба абсолютно чистая между двумя странами и двумя народами, но, к сожалению, она не превратилась в 100% дружбу между властями, чему есть одна досадная причина, у власти в Украине до сих пор находятся преступники», — сказал Кобахидзе.



По его словам, решение о сроках прибытия делегации в Украину будет объявлено после консультаций с украинской стороной.



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