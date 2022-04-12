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В «Мечте» подвергли критике заявление главы Верховной Рады Украины
12.04.2022 15:52
По словам первого вице-спикера парламента Гии Вольского, заявления председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука «переходят границы».
Вольский также отметил, что заявления Стефанчука касаются не только Шалвы Папуашвили, они оскорбительны для Грузии в целом.
«Визит не самоцель, это одно…а во-вторых, такие полностью преувеличенные заявления, которые характеризуют председателя украинской Рады, должны быть в определенной мере изменены, должна быть изменена риторика.
Это серьезный политический демарш со стороны украинской власти, оскорбление не только чиновников, но и грузинского общества, которое прямо или выражаясь иным эпитетом делит кусок хлеба с братским украинским народом», — сказал представитель «Грузинкой мечты».
8 апреля председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил что, получил приглашение председателя Рады приехать в Украину, однако «на фоне непонятности вопросов официальное приглашение выглядит неуместным».
На что председатель Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что ответ Папуашвили, вызвал у него недоумение.
«Уместно ли называть «неуместным» приглашение приехать в дружественную страну и посмотреть ее беду, горе, выразить слова поддержки? Мне кажется, что друг должен сделать это без приглашения, ведь, по-моему, именно об этом говорил великий Шота Руставели: «Другу верный друг поможет, не испугает его беда. Сердце он отдаст за сердце…», – отметил Стефанчук.
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