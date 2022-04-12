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В ЕС напомнили России, что использование химического оружия является военным преступлением
12.04.2022 16:18
Европейский Союз следит за сообщениями о возможном использовании химического оружия Россией на территории Украины и напоминает Москве, что его применение является военным преступлением. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе заявила спикер комиссии Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".
"Мы видели сообщения СМИ о возможном использовании химического оружия российскими войсками в Мариуполе после того, как у украинских военных были признаки химического отравления. Мы внимательно следим за ситуацией", - сказала Массрали.
Она подчеркнула, что использование химического оружия, включая токсичные химикаты как оружие, в любых условиях является нарушением Конвенции о запрете химического оружия, которое подписала и Россия.
"Это также военное преступление и серьезное нарушение международного гуманитарного права. Это полностью неприемлемо и представляет угрозу для всех нас. Ответственные за использование химикатов как оружия будут привлечены к ответственности", - добавила спикер.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Британия проверяют информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе.
Напомним, в понедельник в полку "Азов" сообщили, что оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники.
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