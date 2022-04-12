

Саакашвили: «Мечта» требует увольнения всех грузин, занимающих должности в Украине

12.04.2022 19:32





По заявлению третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, требование «Грузинской мечты» уволить всех грузин, занимающих должности в Украине, является прямым заказом России. Об этом он пишет в соцсети.



«Сухой факт – «Мечта» требует увольнения всех грузин, занимающих должности в Украине. Среди этих грузин Давид Арахамия - главный переговорщик страны, генерал Лорткипанидзе - замглавы контрразведки, основная функция которого задерживать российских шпионов (например, вчера он задержал должностное лицо администрации президента, которое предоставляло информацию русским), Зураб Адеишвили, который является главным координатором регистрации преступлений, совершенных российскими оккупантами, и передачи Гаагскому суду. Я также остаюсь председателем Совета реформ, хотя в плену у Путина здесь. А теперь все задумайтесь, не является ли это требование прямо заказом России?!», - пишет Михаил Саакашвили.



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