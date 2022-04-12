

НПО просят обнародовать переданный Грузии опросник и представленные властью ответы

12.04.2022 19:47









Представители третьего сектора просят, чтобы переданный Грузии опросник и представленные властью ответы были обнародованы.



«3 марта 2022 года правительство Грузии представило заявку на вступление в Евросоюз. 10 марта лидеры ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой изучить заявку Грузии на членство в ЕС. В ближайший период Евросоюз передаст правительству Грузии опросник, на основе которого будет оценивать страну.



Мы, подписавшие организации, считаем, что процесс вступления в ЕС должен быть открытым, прозрачным и инклюзивным. Важно обеспечить участие в нем гражданского общества. Подчеркиваем, что гражданское общество имеет ценный опыт в связи с оценкой текущего состояния правосудия, борьбы с коррупцией и в сфере прав человека в Грузии (глава 23 переговоров о вступлении в ЕС) с использованием идентичного опросника (см. оценочный документ https://bit.ly/3LUEYyh).



С учетом вышеизложенного просим вас обнародовать переданный Грузии опросник и ответы, представленные властью, что сделает процесс прозрачным, инклюзивным и обеспечит включенность заинтересованных акторов», - говорится в совместном заявлении, подписанном следующими НПО:



Фонд «Открытое общество», «Партнерство за права человека», «Индекс демократии - Грузия», «Институт исследования права и политики», «Хартия журналистов Грузии», «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Права Грузии», «Центр социальной справедливости», «Открытое пространство Неправительственные организации обращаются с открытым письмом к еврокомиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Оливеру Вархей и премьер-министру Ираклию Гарибашвили. Они считают, что процесс вступления в ЕС должен быть открытым, прозрачным и что важно обеспечить включенность гражданского общества в этот процесс.Представители третьего сектора просят, чтобы переданный Грузии опросник и представленные властью ответы были обнародованы.«3 марта 2022 года правительство Грузии представило заявку на вступление в Евросоюз. 10 марта лидеры ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой изучить заявку Грузии на членство в ЕС. В ближайший период Евросоюз передаст правительству Грузии опросник, на основе которого будет оценивать страну.Мы, подписавшие организации, считаем, что процесс вступления в ЕС должен быть открытым, прозрачным и инклюзивным. Важно обеспечить участие в нем гражданского общества. Подчеркиваем, что гражданское общество имеет ценный опыт в связи с оценкой текущего состояния правосудия, борьбы с коррупцией и в сфере прав человека в Грузии (глава 23 переговоров о вступлении в ЕС) с использованием идентичного опросника (см. оценочный документ https://bit.ly/3LUEYyh).С учетом вышеизложенного просим вас обнародовать переданный Грузии опросник и ответы, представленные властью, что сделает процесс прозрачным, инклюзивным и обеспечит включенность заинтересованных акторов», - говорится в совместном заявлении, подписанном следующими НПО:Фонд «Открытое общество», «Партнерство за права человека», «Индекс демократии - Грузия», «Институт исследования права и политики», «Хартия журналистов Грузии», «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Права Грузии», «Центр социальной справедливости», «Открытое пространство Кавказ а», «Центр социальных наук», «Институт толерантности и многообразия», Союз «Сапари», «Международная тюремная реформа», «Международное общество за справедливые выборы и демократию», «Превенция для прогресса», №Институт развития свободы информации».



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