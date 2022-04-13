|
|
|
Арестович: Поражение России в Украине неизбежно и Кремль уже осознает это
13.04.2022 10:38
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявляет, что Путин очень хорошо знает о положении России в войне и ему рано или поздно придется остановить это безумие.
Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину, передает УНИАН.
«Путин знает все о войне, все прекрасно понимает. Что касается соотношения сил, для него продолжать войну – это безумие…», - заявил Арестович.
По его словам, поражение России в Украине неизбежно и Кремль уже осознает это.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна