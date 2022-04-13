

Арестович: Поражение России в Украине неизбежно и Кремль уже осознает это

13.04.2022 10:38





Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявляет, что Путин очень хорошо знает о положении России в войне и ему рано или поздно придется остановить это безумие.



Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину, передает УНИАН.



«Путин знает все о войне, все прекрасно понимает. Что касается соотношения сил, для него продолжать войну – это безумие…», - заявил Арестович.



По его словам, поражение России в Украине неизбежно и Кремль уже осознает это.



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