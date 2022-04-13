

Министр образования принял руководителя представительства ЮНИСЕФ в школе имени Грушевского

13.04.2022 10:48





Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели принял главу представительства Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Грузии в Гасана Халила в публичной школе №41 имени Грушевского в Тбилиси, где решением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили был создан украиноязычный сектор.



По словам Михаила Чхенкели, команда министерства в результате неустанной работы в беспрецедентно короткие сроки, ровно за две недели, создала украиноязычный сектор в Тбилисской публичной школе №41, где учебный процесс на украинском языке ведется с первого по одиннадцатый класс. Украинские школьники имеют возможность получать общее образование в Грузии по той же программе, по которой они учились в украинских школах. Кроме того, украинские школьники будут изучать грузинский язык и литературу, а также предмет «Моя Грузия». По словам министра, в тесном сотрудничестве с посольством Украины в Грузии министерство образования и науки отобрало квалифицированных преподавателей для украиноязычного сектора, заработная плата которых будет обеспечена правительством Грузии. В настоящее время на украиноязычном секторе обучается 130 украинских учеников.



Михаил Чхенкели также отметил, что по решению правительства Грузии украинские школьники зачисляются в грузинские школы в упрощенном порядке, и на данный момент общее образование по всей Грузии получают 430 учеников.





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