

Зеленский предлагает России обменять Виктора Медведчука на попавших в плен украинцев

13.04.2022 10:56





Президент Украины Владимир Зеленский предлагает России обменять задержанного Виктора Медведчука на украинцев, попавших в российский плен. Об этом сообщают украинские СМИ.



«Очень символично, что именно в день космонавтики задержан господин Медведчук. Он скрывался 48 дней, а вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого космонавта в плохом смысле слова сработало знаменитое «Поехали». Считаю особенно циничным с его стороны использовать военный камуфляж. Пытался так замаскироваться. Вот такой воин, вот такой патриот. Что ж, если Медведчук сам выбрал себе военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю РФ обменять этого вашего парня на наших ребят и девушек, которые сейчас находятся в плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные рассмотрели такую ​​возможность», — заявил президент Украины.



Украинские спецслужбы задержали Виктора Медведчука. Президент Украины опубликовал фото арестованного Медведчука, где он одет в военную форму.



Приближенного к Владимиру Путину бывшего украинского депутата Виктор Медведчука обвиняют в государственной измене. Суд приговорил его к домашнему аресту, но после вторжения России в Украину ему удалось бежать.



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