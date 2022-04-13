

Госдепартамент США опубликовал отчет о правах человека, в котором также говорится о Грузии

13.04.2022 11:05





Государственный департамент США опубликовал ежегодный отчет о ситуации с правами человека в странах мира. В документе, опубликованном на официальном сайте ведомства, рассматривается и ситуация в Грузии.



В документе говорится, что «значительные проблемы с правами человека включают достоверные данные: проблемы с независимостью судебной системы и произвольные или выборочные аресты, расследования и преследования, широко расцениваемые как политически мотивированные, незаконное вмешательство в частную жизнь, насилие в отношении журналистов и угрозы насилием, неуважение к свободе собраний и насилие или угрозы насилия в отношении геев, бисексуалов или трансгендеров».



«Правительство приняло некоторые меры по расследованию нарушений прав человека в связи с расследованием в отношении некоторых должностных лиц, но безнаказанность остается проблемой. Неспособность правительства провести заслуживающее доверия расследование в отношении организаторов насилия 5-6 июля, и неспособность привлечь виновных к ответственности привели к безнаказанности этого насилия. Также отсутствует ответственность за применение полицией силы против журналистов и протестующих во время июньских демонстраций 2019 года, а также за похищение журналиста Афгана Мухтарлы из Грузии и его передачу Азербайджану», — говорится в отчете.



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