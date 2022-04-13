

Байден впервые назвал действия РФ геноцидом

13.04.2022 11:28





Президент США Джо Байден объявил об использовании нефтяного запаса США для стабилизации цен на бензин в США, сославшись на совершенный Путиным геноцид. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.



"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак - все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира", – заявил Джо Байден.



"Чтобы помочь справиться с этим удорожанием (цен на бензин) от Путина, я санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день из стратегического нефтяного запаса", - продолжил Байден.



Отметим, что до сих пор Байден никогда не называл геноцидом преступления в Украине. Аналогичную риторику придерживаются и в Белом доме.



"Мы видели зверства, мы видели военные преступления, мы еще не видели, чтобы уровень систематического лишения жизни украинского народа поднялся до уровня геноцида", – заявлял ранее советник по национальной безопасности Джейк Салливан.



Впоследствии Салливан уточнил, заявив, что "ярлык геноцида менее важен, чем тот факт, что эти действия жестоки и преступны, неправильны и злы, и на них нужно решительно реагировать".



О том, на каких основаниях действия РФ должны быть трактованы именно как геноцид, и что это означает, можно почитать в статье Крупнейшее преступление россиян. Почему доказательство геноцида в Украине способно изменить мир.



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