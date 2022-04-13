|
|
|
Байден впервые назвал действия РФ геноцидом
13.04.2022 11:28
Президент США Джо Байден объявил об использовании нефтяного запаса США для стабилизации цен на бензин в США, сославшись на совершенный Путиным геноцид. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак - все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира", – заявил Джо Байден.
"Чтобы помочь справиться с этим удорожанием (цен на бензин) от Путина, я санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день из стратегического нефтяного запаса", - продолжил Байден.
Отметим, что до сих пор Байден никогда не называл геноцидом преступления в Украине. Аналогичную риторику придерживаются и в Белом доме.
"Мы видели зверства, мы видели военные преступления, мы еще не видели, чтобы уровень систематического лишения жизни украинского народа поднялся до уровня геноцида", – заявлял ранее советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
Впоследствии Салливан уточнил, заявив, что "ярлык геноцида менее важен, чем тот факт, что эти действия жестоки и преступны, неправильны и злы, и на них нужно решительно реагировать".
О том, на каких основаниях действия РФ должны быть трактованы именно как геноцид, и что это означает, можно почитать в статье Крупнейшее преступление россиян. Почему доказательство геноцида в Украине способно изменить мир.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна