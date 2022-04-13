

ООН предлагают созвать Генассамблею при каждом ветировании решения Совбеза

13.04.2022 11:35





Почти четыре десятка стран, включая Украину, поддержали проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, предписывающей проводить встречу этого органа каждый раз, когда в Совете Безопасности используется право вето. Об этом на своей странице в twitter пишет представитель Украины при ООН Сергей Кислица.



"Согласно проекту резолюции, одобрение которого может состояться в апреле, Генеральная Ассамблея будет автоматически созываться всякий раз, когда в Совете Безопасности будет применяться вето, в течение 10 дневного срока с целью проведения дебатов по ситуации, в которой применено вето, за исключением, когда вопрос рассматривается на Чрезвычайная специальная сессия ГА ООН",- пишет он.



Он отмечает, что такой шаг "направлен на повышение роли Генеральной Ассамблеи ООН, усиление многосторонности и обеспечение механизма подотчетности между органами ООН в соответствии с Уставом Организации".



Кислица добавляет - за последние годы значительно участились случаи применения вето с последствиями для работы ООН. При этом впервые право вето в Совбезе ООН использовал СССР в 1957 году.



Сергей Кислица особо обращает внимание, что среди стран, поддержавших эту инициативу, есть Соединенные Штаты – одна из 5 стран, имеющих право вето в Совбезе ООН.



По данным Reuters, автором этой резолюции является Лихтенштейн, а ее поддержали 38 стран, в том числе: Австралия, Австрия, Болгария, Дания, Ирландия, Катар, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, США , Украина, Финляндия и Эстония.



Напомним, ранее Сергей Кислица заявлял, что есть основания лишить Россию членства в ООН. По его словам, постоянным членом Совбеза по документам до сих пор является не РФ, а... Советский союз. Однако в 1991 году в Совбезе ООН решили закрыть глаза на нарушение устава организации и разрешили России сесть за стол – что, впрочем, еще не сделало ее членство законным.



Об этом можно почитать в статье Россия фальсифицирует свое членство в Совбезе и ООН? Подробно об обвинении Украины.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



