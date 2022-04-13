

Председатель парламента Грузии выражает готовность отправиться в Украину

13.04.2022 12:19





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выражает готовность отправиться в Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Как отмечает Папуашвили, у него и сегодня будет коммуникация с председателем Верховной Рады Украины и они, в частности, обсудят детали визита.



«В последние дни у меня была интенсивная и дружеская коммуникация с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.



Поистине образцовым является тот героизм, с которым украинский народ и его власть защищают свою родину и будущее.



Мой коллега вновь подтвердил свое желание принять меня в Украине, чтобы непосредственно рассказать о вызванных российской агрессией человеческих трагедиях и разрушениях.



Наша коммуникация, как и его вчерашнее интервью в эфире «Имеди», убедили меня, что есть возможность улаживания всех неловкостей и недоразумений. Обсудив все это с другими лидерами партии, мы все согласились, что мой визит в Украину может сыграть значительную роль в улаживании существующих вопросов.



Я уже связался со своим коллегой и подтвердил ему свою готовность к визиту в Украину. В сегодняшнем разговоре мы коснемся и деталей визита. И я еще раз повторю, что поддержка Украины и украинского народа – это наш человеческий и исторический долг, и мы исполним этот долг», - заявляет Папуашвили.



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