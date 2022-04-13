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Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии прибылм в Украину
13.04.2022 12:20
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии пребыли в Украину. Сегодня в Киеве они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом украинские и польские СМИ сообщают со ссылкой на представителя Офиса президента Польши.
Визит Анджея Дуды, Гитанаса Науседы, Эгилса Левитеса и Алара Кариса в Украину организован польскими властями.
Президент Литвы Гитанас Науседа пишет о своем визите в Украину в социальной сети.
«Наша цель — поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент. Мы направляемся в Киев с решительным посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за суверенитет и свободу», — написал Гитанас Науседа.
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