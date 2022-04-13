

Парламент Грузии принял в первом чтении поправки, позволяющие подать иск против президента

13.04.2022 12:52





Парламент Грузии утвердил в первом чтении поправки в закон «О Конституционном суде», предоставляющие возможность обжаловать в суде действия президента Грузии.



За проект проголосовали 83 депутата, против высказались 15.



Инициатива об изменении законодательства принадлежит правящей партии «Грузинская мечта», которая недавно не смогла обжаловать в Конституционном суде действия президента Грузии Саломе Зурабишвили во время назначения послов.



Согласно поправкам, соответствующий орган имеет право внести конституционный иск против президента, парламента, правительства, Высшего совета юстиции, Генпрокурора, совета Нацбанка, Генерального аудитора, Народного защитника или верховного совета автономной республики если он посчитает, что принятием/изданием правового акта или осуществленным/не осуществленным действием полностью или частично были нарушены его конституционные права.



В этом случае суд устанавливает соответствие действия /бездействия с конституцией Грузии и признает изданный акт или действие противоречащим конституции.



Глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили пояснил, что изменения позволят решить вопрос полномочий между органами.



«Эта инициатива будет способствовать обогащению конституционного правосудия и внесет ясность в ряд вопросов по компетенции», — сказал Оханашвили.



Между тем оппозиция уверена, что изменения нужны, чтобы наказать президента.



«Вы внедряете механизм наказания для президента Грузии», — сказал депутат от партии «Лело» Давид Усупашвили.



Вокруг вопроса назначения послов в Грузии возник законодательный тупик. Согласно конституции, назначение послов — прерогатива президента Грузии. Однако в правящей партии считают, что президент должна просто символически подписывать назначения, так как определение внешнеполитического курса и отбор кандидатов – компетенция правительства.



Представители «Грузинской мечты» хотели обратиться с этим вопросом в Конституционный суд, однако по закону в нем нельзя оспорить действие или бездействие президента, а лишь изданный им нормативный акт.



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