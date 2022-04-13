

Кобахидзе о Саакашвили: Наверное, нам нужно было растаможить его вместе со сметаной и отправить назад

13.04.2022 14:07





Наверное, нам не надо было его задерживать, а нужно было растаможить вместе со сметаной и отправить назад. Это было бы гуманно, - заявил председатель партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, о котором упоминается в отчете Госдепартамента США.



Как заявил Кобахидзе журналистам, в отчете не говорится о Саакашвили как о политзаключенном, а политические партии и аффилированные с ними СМИ распространяют ложь.



«Наверное, нам не надо было его арестовывать, а нужно было растаможить вместе со сметаной и отправить назад. Что касается действий государства, система действовала так, как должна была действовать. Этого человека задержали как преступника, и он отбывает наказание в соответствующем учреждении», - заявил Кобахидзе.



Вместе с тем, по его же словам, после ареста Михаил Саакашвили не подвергался пыткам, и негуманного обращения с ним также не было, что подтверждает «Нацдвижение».



Что касается обвинений в связи с судебной системой, Кобахидзе говорит, что правящей команде нужны факты и доказательства, а не общие заявления.



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