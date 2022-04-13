

Парламент утвердил Лашу Тугуши и Васила Маглаперидзе членами Попечительского совета ОВГ

13.04.2022 14:09





На сегодняшнем пленарном заседании парламента депутаты утвердили двух новых членов Попечительского совета Общественного вещателя.



Кандидатура Лаши Тугуши, выдвинутая Народным защитником, была одобрена 108 голосами «за» и ни одним «против».



Лию Шавгулидзе, выдвинутую по квоте «Национального движения», не поддержали два депутата, «за» высказался только 31 депутат, чего было недостаточно для утверждения в качестве члена Попечительского совета.



Кандидатура Васила Маглаперидзе, выдвинутого по квоте «Грузинской мечты», была одобрена 83 голосами «за» и 19 — «против».



По словам председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, «Национальное движение» отказалось поддержать кандидата, выдвинутого по квоте «Грузинской мечты», поэтому «Грузинская мечта» не поддержала кандидата, выдвинутого по квоте «Национального движения».





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